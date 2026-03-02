Irão: Repsol e Indra disparam na bolsa após ataque dos EUA e Israel

As principais bolsas europeias abriram hoje em forte baixa, depois de no passado fim de semana os Estados Unidos e Israel terem iniciado um ataque conjunto sobre o Irão.

Edição de 24 de fevereiro a 2 de março

As multinacionais espanholas Repsol e Indra dispararam na abertura da bolsa de valores, sendo as únicas empresas do Ibex 35 a abrir em alta esta segunda-feira, após os ataques dos EUA e de Israel ao Irão no fim de semana.



Ações da Repsol em alta esta manhã na bolsa de valores AP

Especificamente, a petrolífera Repsol subiu 7,5% nos primeiros momentos de negociação, atingindo 20,43 euros por ação, enquanto a empresa de defesa e tecnologia Indra avançou 3,5% para 64,95 euros por ação.

O Ibex 35 e as principais bolsas europeias começaram o dia com fortes quedas, que, no caso do índice de Madrid, atingiram quase 2,9%, fazendo com que o índice caísse abaixo da marca dos 18.000 pontos.

Neste contexto de incerteza no Médio Oriente, que afeta o Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo mundial, o preço do petróleo subiu mais de 9%.

As principais bolsas europeias abriram hoje em forte baixa, depois de no passado fim de semana os Estados Unidos e Israel terem iniciado um ataque conjunto sobre o Irão.

Cerca das 08:30 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a recuar 1,57% para 624,05 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,57%, 1,94% e 2,14%, enquanto as de Madrid e Milão desvalorizavam 2,56% e 2,09%.

A bolsa de Lisboa também descia, com o principal índice, o PSI, a cair 0,86% para 9.196,26 pontos.

Uma hora antes da abertura da sessão, os futuros dos mercados europeus viraram para vermelho, enquanto o preço do petróleo Brent, de referência no Velho Continente, para entrega em maio, dispara quase 10%, para mais de 80 dólares por barril.

Nos Estados Unidos, os futuros sobre os principais indicadores de Wall Street caem: o Dow Jones de Industriais, 1,03%, o tecnológico Nasdaq, 1,33%.

Antes da abertura da Europa, na Ásia, o Nikkei de Tóquio fechou com uma queda de 1,35%.

O Hang Seng de Hong Kong caiu 1,99%, enquanto, ao contrário, a Bolsa de Xangai, embora tenha aberto em baixa, terminou a subir 0,47%.

Noutros mercados, e perante as tensões no Médio Oriente, o ouro sobe 2,4%, para 5.407,60 dólares por onça, enquanto a prata avança 2,17%, para 95,8230 dólares.

O euro está em baixa e a ser negociado a 1,1712 dólares, contra 1,1812 dólares na sexta-feira.

A bitcoin, a criptomoeda mais conhecida e negociada do mercado, valoriza-se em 0,6%, para 66.158,60 dólares.