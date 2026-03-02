Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Dinheiro

Irão: Repsol e Indra disparam na bolsa após ataque dos EUA e Israel

Lusa 09:54
Capa da Sábado Edição 24 de fevereiro a 2 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 24 de fevereiro a 2 de março
As mais lidas

As principais bolsas europeias abriram hoje em forte baixa, depois de no passado fim de semana os Estados Unidos e Israel terem iniciado um ataque conjunto sobre o Irão.

As multinacionais espanholas Repsol e Indra dispararam na abertura da bolsa de valores, sendo as únicas empresas do Ibex 35 a abrir em alta esta segunda-feira, após os ataques dos EUA e de Israel ao Irão no fim de semana.

Ações da Repsol em alta esta manhã na bolsa de valores
Ações da Repsol em alta esta manhã na bolsa de valores AP

Especificamente, a petrolífera Repsol subiu 7,5% nos primeiros momentos de negociação, atingindo 20,43 euros por ação, enquanto a empresa de defesa e tecnologia Indra avançou 3,5% para 64,95 euros por ação.

O Ibex 35 e as principais bolsas europeias começaram o dia com fortes quedas, que, no caso do índice de Madrid, atingiram quase 2,9%, fazendo com que o índice caísse abaixo da marca dos 18.000 pontos.

Neste contexto de incerteza no Médio Oriente, que afeta o Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo mundial, o preço do petróleo subiu mais de 9%.

As principais bolsas europeias abriram hoje em forte baixa, depois de no passado fim de semana os Estados Unidos e Israel terem iniciado um ataque conjunto sobre o Irão.

Cerca das 08:30 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a recuar 1,57% para 624,05 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,57%, 1,94% e 2,14%, enquanto as de Madrid e Milão desvalorizavam 2,56% e 2,09%.

A bolsa de Lisboa também descia, com o principal índice, o PSI, a cair 0,86% para 9.196,26 pontos.

Uma hora antes da abertura da sessão, os futuros dos mercados europeus viraram para vermelho, enquanto o preço do petróleo Brent, de referência no Velho Continente, para entrega em maio, dispara quase 10%, para mais de 80 dólares por barril.

Nos Estados Unidos, os futuros sobre os principais indicadores de Wall Street caem: o Dow Jones de Industriais, 1,03%, o tecnológico Nasdaq, 1,33%.

Antes da abertura da Europa, na Ásia, o Nikkei de Tóquio fechou com uma queda de 1,35%.

O Hang Seng de Hong Kong caiu 1,99%, enquanto, ao contrário, a Bolsa de Xangai, embora tenha aberto em baixa, terminou a subir 0,47%.

Noutros mercados, e perante as tensões no Médio Oriente, o ouro sobe 2,4%, para 5.407,60 dólares por onça, enquanto a prata avança 2,17%, para 95,8230 dólares.

O euro está em baixa e a ser negociado a 1,1712 dólares, contra 1,1812 dólares na sexta-feira.

A bitcoin, a criptomoeda mais conhecida e negociada do mercado, valoriza-se em 0,6%, para 66.158,60 dólares.

Tópicos Queda preços Bom preço Mercado e bolsa Estados Unidos Repsol Israel Médio Oriente Lisboa
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Irão: Repsol e Indra disparam na bolsa após ataque dos EUA e Israel