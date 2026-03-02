Galp com lucro recorde de 1.154 milhões de euros em 2025

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A Galp registou um resultado líquido recorde de 1,15 mil milhões de euros em 2025, um aumento de 20% face ao ano anterior, anunciou esta segunda-feira a empresa.



Galp com lucros recorde em 2025 Ricardo Ponte

O desempenho foi impulsionado pela produção de petróleo e gás no Brasil e pela comercialização de gás natural, apesar da descida do petróleo e do dólar e da paragem programada para manutenção da refinaria de Sines.

“A Galp obteve em 2025 um resultado líquido ajustado de 1,15 mil milhões de euros, o maior de sempre, com o aumento da produção de petróleo e gás no Brasil e o aprovisionamento & ‘trading’ de gás natural a mitigarem o efeito combinado das desvalorizações do crude e do dólar, bem como o impacto de uma paragem programada da refinaria de Sines”, refere a empresa em comunicado.

Os resultados líquidos segundo as normas contabilísticas internacionais (IFRS), que refletem o lucro contabilístico da empresa, aumentaram 8% face a 2024, para 1,12 mil milhões de euros.

“O resultado ajustado a custo de substituição (RCA) antes de juros, impostos, depreciação e amortizações (EBITDA) do ano foi de 3,04 mil milhões de euros, uma diminuição de 8% em relação ao ano anterior que reflete o impacto do contexto de mercado, com a descida das cotações médias do brent, de 80,8 dólares por barril em 2024, para 69,1 dólares em 2025”, explica a petrolífera.

Mais de 80% do resultado operacional teve origem nas atividades internacionais e mais de metade foi gerado no Brasil.