Irão: Preço do ouro cai 6% e o da prata 9%

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail

Os preços do ouro e da prata registaram esta segunda-feira quedas acentuadas, de 6% e 9%, respetivamente, enquanto o dólar voltou a subir fortemente, com o fim da quarta semana da guerra entre os EUA e Israel contra o Irão.



Ouro atingiu o seu nível mais baixo desde o final de dezembro AP

Às 07:15 de hoje (06:15 hora de Lisboa), o preço do ouro caía 5,98% para 4.223,25 dólares por onça, o seu nível mais baixo desde o final de dezembro e aquela que pode ser a sua nona sessão consecutiva de quedas.

A prata caia 9,24% para 61,66 dólares a onça, marcando o seu quinto dia consecutivo de perdas.

Com esta forte queda, a prata também atingiu o seu nível mais baixo desde dezembro.

Os preços do ouro e da prata estão a cair acentuadamente com o fortalecimento do dólar, enquanto as tensões no Médio Oriente aumentam.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar ao Irão, que justificaram com a inflexibilidade da República Islâmica nas negociações para pôr fim ao enriquecimento de urânio no âmbito do seu programa nuclear, que afirma destinar-se apenas a fins civis.

Em retaliação, o Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e infraestruturas civis em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Incidentes com projéteis iranianos foram também registados em Chipre, na Turquia e no Azerbaijão.