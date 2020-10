Instagram anuncia alterações às suas políticas de nudez

A rede social Instagram anunciou que vai atualizar a sua política de nudez, nomeadamente em relação às fotos de seios, em resposta a uma campanha de uma modelo de tamanho grande, que se queixou de discriminação.A plataforma é regularmente acusada de excesso de pudor e, sobretudo, de falta de objetividade na aplicação das suas regras sobre a nudez.As regras proíbem "grandes planos de nádegas totalmente expostas" e "mamilos de mulheres descobertos", mas em vários casos a moderação removeu fotografias de mulheres nuas mostrando as suas formas e protuberâncias ou cobrindo os seus seios.Estas regras tinham sido denunciadas numa campanha liderada pela supermodelo britânica Nyome Nicholas-Williams, entre outros, que promove a moda inclusiva.Com a nova atualização, o conteúdo em que uma pessoa abraça ou simplesmente segura os seus seios será permitido."Esperemos que esta mudança de política acabe com a censura dos corpos negros e gordos", disse a modelo, na sua conta de Instagram.A porta-voz da rede social frisou que "ter o ´feedback` dos membros da comunidade ´+corpo positivo+`" ajudou o Instagram "a compreender as limitações desta política" e como poderia ser melhorada.A iniciativa foi também elogiada pela DJ Leslie Barbara Butch, cuja foto de primeira página na revista francesa Télérama, sobre discriminação de pessoas com peso a mais, tinha sido censurada pela rede social."Esta regra finalmente caiu" e "estará realmente em vigor na quarta-feira", a DJ numa publicação em língua francesa sobre o Instagram. Desafiando os seguidores a verificar se o funcionamento da rede social está em conformidade com as medidas anunciadas.