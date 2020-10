Pandemia agrava défice em mais de 7 mil milhões de euros

Em setembro, o saldo das administrações públicas registou um défice de 5.179 milhões de euros, arrastado pela pandemia. Face ao período homólogo, representa uma deterioração de 7.767 milhões de euros.



"Este aumento do défice resulta do efeito combinado da redução da receita (-6,9%) e do crescimento da despesa (+5,2%)" refere o comunicado do Ministério das Finanças, que antecede a síntese da execução orçamental da Direção-Geral do Orçamento (DGO).