Inflação terá abrandado para 4% em maio. É o sétimo alívio consecutivo

Estimativa rápida do INE indica que a desaceleração é explicada pelo efeito base do aumento de preços na energia e alimentos em 2022 e também já reflete o impacto do "IVA zero" num cabaz de bens alimentares essenciais.

A taxa de inflação terá abrandado para 4% em maio, segundo a estimativa rápida divulgada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A desaceleração é explicada pelo efeito base do aumento de preços na energia e alimentos em 2022 e também já reflete o impacto do "IVA zero" num cabaz de bens alimentares essenciais.









"Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 4,0% em maio de 2023, taxa inferior em 1,7 pontos percentuais à observada no mês anterior", indica o INE.

