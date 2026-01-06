Taxa de juro do crédito à habitação cai há 10 meses consecutivos

Portugal já desceu seis posições entre os países da Zona Euro desde o início do ano e tem a terceira taxa de juro média das novas operações de empréstimos à habitação mais baixa. Fixou-se em 2,82% em novembro.

A taxa de juro média das novas operações de crédito à habitação caiu pelo décimo mês consecutivo em novembro para 2,82% -, mantendo-se no valor mais baixo desde outubro de 2022. Os dados foram divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP).



Casas Habitação Miguel Baltazar

A descida dos juros nas novas operações aconteceu tanto nos novos contratos, como nos contratos renegociados, que registaram recuos de 0,02 pontos percentuais (pp.) e 0,06 pp., respetivamente, para 2,82% e 2,84%.

Em comparação com os restantes países da Zona Euro, Portugal já desceu seis posições desde o início do ano e está atualmente na terceira posição mais baixa. A taxa de juro média das novas operações de empréstimos à habitação do conjunto dos países da área do euro manteve-se inalterada nos 3,30%.

A taxa mais baixa foi registada nas operações a taxa mista, de 2,73%, seguida pela taxa variável, nos 2,81%, com uma descida de 0,02 pp. A taxa de juro média das novas operações a taxa fixa também desceu, 0,04 pp., para 3,39%, sendo a mais elevada das três.

Em novembro, 74% dos novos empréstimos à habitação foram contratados a taxa mista (isto é, com taxa de juro fixa num período inicial do contrato, seguido de um período com taxa de juro variável), 22% com taxa variável e 4% a taxa fixa. Os contratos a taxa mista representavam 42% do "stock" de crédito à habitação. A prestação média mensal do "stock" dos empréstimos à habitação aumentou em novembro, fixando-se nos 416 euros.

Depois de os novos contratos de crédito a particulares terem atingido em outubro o valor mais elevado da série do BdP que remonta a dezembro de 2014, em novembro diminuíram 201 milhões para 2.898 milhões de euros. O montante total foi pressionado pelos novos contratos de empréstimo para habitação que abrandou.

O montante com finalidade de crédito à habitação abrandou 110 milhões de euros para 2.058 milhões, num mês em que os jovens até aos 35 anos representaram 62% do montante total, "um ponto percentual acima do observado em outubro", indica o supervisor nacional. Nas novas operações de empréstimos ao consumo, a taxa de juro média desceu para 8,63% em novembro. Nos empréstimos para outros fins, o juro médio diminuiu 0,08 pp, para 3,4%.