Dinheiro

Indústria alimentar retoma "gradualmente produção", após Kristin parar "muitas centenas de PME"

Negócios 18:11
Apesar das dificuldades principalmente devido ao corte de energia, mas também de água e comunicações, FIPA garante que "não houve interrupção no fornecimento de bens alimentares".

"Muitas centenas de pequenas e médias empresas" da indústria alimentar que pararam desde quarta-feira, sobretudo por força do corte de energia, provocada pela depressão Kristin, que fustigou sobretudo o centro do país, obrigando a decretar do estado de calamidade em 69 concelhos, estão a "retomar gradualmente a produção", mas ainda é cedo para avaliar a dimensão dos prejuízos.  

Jorges Henriques Presidente da FIPA
Jorges Henriques Presidente da FIPA Pedro Catarino

