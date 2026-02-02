Governo garante que novo lay-off cobre salário a 100% até ao limite de 2.760 euros

As informações iniciais não apontavam nesse sentido, mas em comunicado o Ministério do Trabalho (MTSSS) garante que os trabalhadores afetados pela tempestade Kristin que sejam abrangidos pelo lay-off recebem o salário por inteiro até ao limite de três salários mínimos. Valores serão suportados pela Segurança Social.

As informações iniciais não apontavam nesse sentido, mas o Ministério do Trabalho (MTSSS) garante que aos trabalhadores abrangidos pelo lay-off simplificado - na sequência da tempestade Kristin – "será garantido 100% do seu vencimento normal líquido, até ao triplo do salário mínimo nacional", ou seja, até ao limite de 2.760 euros.



Homem repara telhado danificado pela tempestade Kristin em Portugal Ricardo Ponte

A informação foi divulgada em comunicado, depois das dúvidas geradas pelas primeiras informações, que apontavam para um corte salarial de um terço do salário.

"Aos trabalhadores das empresas afetadas é garantido 100% do seu vencimento normal líquido, até ao triplo do salário mínimo nacional. O empregador apenas suportará 20% do valor do salário do trabalhador, suportando a Segurança Social os 80% restantes", lê-se no comunicado.

"A comprovação da situação de crise empresarial é feita a requerimento do empregador pelos serviços competentes, nomeadamente o Instituto de Segurança Social".

Notícia em atualização