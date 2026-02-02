Sábado – Pense por si

Dinheiro

Governo garante que novo lay-off cobre salário a 100% até ao limite de 2.760 euros

Negócios 17:47
As informações iniciais não apontavam nesse sentido, mas em comunicado o Ministério do Trabalho (MTSSS) garante que os trabalhadores afetados pela tempestade Kristin que sejam abrangidos pelo lay-off recebem o salário por inteiro até ao limite de três salários mínimos. Valores serão suportados pela Segurança Social.

As informações iniciais não apontavam nesse sentido, mas o Ministério do Trabalho (MTSSS) garante que aos trabalhadores abrangidos pelo lay-off simplificado - na sequência da tempestade Kristin – "será garantido 100% do seu vencimento normal líquido, até ao triplo do salário mínimo nacional", ou seja, até ao limite de 2.760 euros.

Homem repara telhado danificado pela tempestade Kristin em Portugal
Homem repara telhado danificado pela tempestade Kristin em Portugal Ricardo Ponte

A informação foi divulgada em comunicado, depois das dúvidas geradas pelas primeiras informações, que apontavam para um corte salarial de um terço do salário.

"Aos trabalhadores das empresas afetadas é garantido 100% do seu vencimento normal líquido, até ao triplo do salário mínimo nacional. O empregador apenas suportará 20% do valor do salário do trabalhador, suportando a Segurança Social os 80% restantes", lê-se no comunicado.

"A comprovação da situação de crise empresarial é feita a requerimento do empregador pelos serviços competentes, nomeadamente o Instituto de Segurança Social".

Notícia em atualização

Tópicos Salários Salários e benefícios Segurança Social Ministério do Trabalho e Emprego
