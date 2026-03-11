Inditex, dona da Zara, com lucros recorde de 6.220 milhões de euros em 2025

Lucros cresceram 6% em relação ao ano anterior.

A Inditex, líder mundial de venda de roupa a retalho, teve lucros recorde de 6.220 milhões de euros no exercício fiscal de 2025, anunciou esta quarta-feira a empresa, que é dona de marcas como a Zara.



Inditex estima investir cerca de 2.300 milhões de euros em 2026. Mariline Alves

Em relação ao ano anterior, os lucros da Inditex cresceram 6% no exercício fiscal de 2025 (que fechou em 31 de janeiro passado) e este foi o quatro ano consecutivo de resultados recorde para a multinacional espanhola.

O resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) da Inditex cresceu 5%, para 11.267 milhões de euros.

Para o exercício fiscal de 2026, a Inditex estima investir cerca de 2.300 milhões de euros, sobretudo em lojas e tecnologia, incluindo as plataformas de venda online.

As vendas da Inditex cresceram 3,2% em 2025, para 39.864 milhões de euros, e só no segmento de venda online o aumento foi 4,8%, para 10.656 milhões, segundo os resultados que a empresa comunicou hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

A Inditex fechou o exercício fiscal de 2025 com 5.460 lojas em todo o mundo.

Esta empresa espanhola é dona de marcas como a Zara, Berhska, Stradivarius ou Massimo Dutti.

A multinacional foi fundada em 1963 como uma pequena empresa na província espanhola de La Coruña (Galiza), onde mantém a sede.

É também a maior empresa espanhola em termos de capitalização bolsista.

