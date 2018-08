Novos documentos pertencentes aos Panama Papers revelam mais uma offshore ligada a Ricardo Salgado, que detinha 16 milhões de euros. Os dados levaram à localização deste valor, que o antigo presidente do Banco Espírito Santo (BES) detinha em segredo no final de 2016, através de aplicações financeiras no Luxemburgo.Segundo o jornal Expresso, os milhões foram desviados do BES recorrendo à Eurofin, uma empresa descrita como especializada "em esquemas de ocultação financeira". A descoberta desta nova offshore acontece pouco depois de o Banco de Portugal ter acusado Salgado e Morais Pires de actos dolosos de gestão ruinosa.O Banco de Portugal acredita que entre 2009 e 2013, a Eurofin retirou 1,2 mil milhões do BES de forma ilegal. Os movimentos não eram registados nos relatórios do BES ou do Grupo Espírito Santo.O jornal indica que a Paison Holdings, sediada nas Bahamas, controlava os 16 milhões de euros. A companhia já foi implicada em operações financeiras secretas da Espírito Santo Enterprises.