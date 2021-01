“Há pessoas a comer pão e água, literalmente. Um colega quis suicidar-se”

Vasco Vieira, artesão, quase não trabalhou este ano. A casa onde vive está paga, mas admite que conta com a ajuda dos pais para pagar a alimentação. Já recebeu três meses de apoio da Segurança Social, mas passou 12 dias a trabalhar para tentar ajudar os que ainda não receberam nada. Continua. Aos 45 anos, é um dos administradores de um grupo de Facebook que reúne 1.600 trabalhadores independentes. Trocou mensagens com a ministra Ana Mendes Godinho, reuniu com assessores, diz que continua à espera de uma solução. Em causa está, noticiou o Correio da Manhã no passado dia 31, um atraso da Segurança Social no pagamento de apoios a seis mil recibos verdes em situação de desproteção económica. De acordo com o mesmo jornal, a Segurança Social - que tinha garantido regularizar os pagamentos entre 23 e 30 de dezembro - diz que todas as pessoas que reuniam condições para terem o pedido deferido já receberam. Em causa está, alegam, uma reanálise dos processos. Vasco Vieira tem dúvidas e garante que as situações são dramáticas.



Vasco Vieira

É um dos administradores do grupo Trabalhadores Independentes - APOIOS COVID19. Há muita gente desesperada?

Sim, há inclusive um colega de Lisboa que se quis atirar da ponte. Conseguimos impedir, falei com ele ao telefone e obriguei-o a jurar que não ia fazer isso. É serralheiro, a empresa fechou em março e, quando falei com ele, estava a comer pão e água, literalmente. Nutricionalmente estava completamente de rastos, emocionalmente nem quero imaginar. Vai surgir um novo apoio [para trabalhadores independentes] em janeiro, mas não sei se vai adiantar nada pedirem, porque nem este receberam. As pessoas estão desesperadas. É preciso quatro ou cinco pessoas matarem-se para perceberem?

Quantas pessoas do Grupo estão sem receber nada?

Fizemos uma sondagem no Grupo e, pelas nossas contas, aqueles que estavam deferidos e que receberam o apoio serão 43,16% da totalidade. Estamos a falar de apoios que duram seis meses e, ao sétimo mês, há pessoas que ainda não receberam nada. Pior, não sabem se têm direito a receber, porque o pedido não está deferido nem indeferido, está "registado". É um nim. Agora vêm dizer que vão dar uma segunda oportunidade aos que estavam registados, porque havia desconformidades. Mas se não disseram quais são as desconformidades - e até agora não o fizeram - ninguém pode resolver. A próxima promessa é a reanálise dos casos até dia 7. Agora pagamentos? Não sabemos.

Como foi o seu caso, por exemplo?

No meu caso recebi o primeiro pagamento a 23 de dezembro, referente a um mês, novembro. E nessa altura os meses que estavam para trás continuavam registados, não estavam deferidos nem indeferidos. Neste momento já recebi três meses, mas muitos não receberam nada.Há uma senhora divorciada, com três filhos, que faz limpezas num alojamento local, a quem já emprestei dinheiro. Um dia disse-me que não tinha leite para dar aos filhos. Não tinha sequer 40 cêntimos para comprar um pacote de leite. Eu tinha 50 euros na conta e dei-lhe. Nunca a vi. Há um casal, os dois trabalhadores independentes, a quem são os pais que dão comida. Outro comeu pizza na noite de Natal, acho que foi o Banco Alimentar que lhe deu. A 15 de dezembro fiz um telefonema para a Provedora de Justiça e consegui falar mesmo com a assistente do processo, que me disse que havia centenas de queixas. Entretanto, a mesma assistente já me telefonou várias vezes a perguntar como estava a situação.

Conseguiram resposta do Ministério do Trabalho e da Segurança Social?

Fui à página de Facebook da ministra Ana Mendes Godinho e enviei-lhe uma mensagem a expor o caso. Não tinha esperança de ter uma reposta, mas a verdade é que tive. Disse-me que alguém ia entrar em contacto comigo. Ligou-me uma assessora, a dizer que a Sra ministra estava numa reunião quando viu a minha mensagem e que tinha pedido para entrar em contacto. Esta assessora ficou extremamente sensibilizada quando lhe disse que um dos nossos colegas se quis matar. Pensei que havia vontade de resolver.

O que aconteceu a seguir?

Disse-lhe que havia casos muitos graves e pediram-me para fazer uma listagem dos mais graves. Achei estranho, não sou funcionário da Segurança Social, mas fiz. Quando já tinha 21 nomes, por volta de dia 26 de dezembro, enviei. Entretanto, continuei a aumentar a listagem, com nome, número da Segurança Social e estado dos pedidos (deferido, indeferido ou registado) mês a mês, de julho a dezembro. A segunda lista tinha 93 casos, já nem acrescentei mais. Depois de receber a primeira lista não tive resposta. Continuei a insistir e no domingo, dia 27, voltei a enviar mensagem à ministra a dizer que o caso era muito grave. A dada altura diz-me: Senhor Vasco, arranje mais duas pessoas e vamos marcar uma reunião para amanhã, segunda-feira, com a Segurança Social.

Pensou que tinham conseguido. Foi mesmo assim?

Pensei: finalmente vamos falar com a Segurança Social e perceber qual é o critério, o que é preciso fazer para serem todos diferidos. Entretanto falei com a assessora por WhatsApp e enviei a lista de 93 casos. E a Sra ministra diz-me: ‘amanhã, por volta das 12h, entro em contacto consigo para dizer a que horas é a reunião e em que plataforma.’ Junto duas administradoras e às 14h já estávamos todos online. Às 15h a assessora diz-me que está a aguardar que a Segurança Social confirme a reunião. Depois diz: ‘vamos apontar para as 17h’. Mas às 17h nada acontece. Às 17h20 recebo então uma chamada de WhatsApp vídeo da assessora, abro, digo que vou chamar os outros administradores e ela diz-me que se calhar é melhor ser só entre nós. Então vamos lá.

Quem estava na reunião?

Apareceu a assessora e um senhor ao lado, que não se apresentou, só a meio da conversa percebi que não era da Segurança Social. 'Então vamos lá ver aqui os casos', diz-me. Já lhe tinha mandado 21 casos há dez dias e 93 há dois dias e nem tinham olhado para a lista? Mas lá comecei. O segundo caso é uma colega cantora, de Lisboa, tem cerca de 50 anos e está sem trabalhar. Tem tudo registado, as contribuições pagas, não tem dívidas à Segurança Social nem às Finanças, não há razão para não estar deferido. A primeira coisa que a assessora diz é: 'então dê-me lá o número da Segurança Social.' Então mas não tem a lista? ‘Não imprimi’. Tinha um computador à frente, no mínimo tinha acesso ao email com a lista. Dei-lhe outro caso.

E teve algum resultado?

Acho que foi tudo para ganhar tempo, porque nunca mais me ligou. Senti-me enganado. Dessa lista de 93 só 3 estão deferidos, 90 estão registados. Quem estava registado mantém-se registado. Disseram-me: 'Então vamos analisar e depois dizemos alguma coisa.' Pensei que fosse analisar ali, senão para que é que serviu a reunião? No dia a seguir recebemos emails da Segurança Social, para os casos registados, a dizer que o caso se encontrava registado porque detetaram desconformidades e que será feita uma nova análise que estará terminada dia 7.

Tentaram reclamar individualmente?

Foram enviados vários emails para a Segurança Social que nunca tiveram resposta. Quem conseguiu telefonar recebeu informações contraditórias. Houve pessoas que deram informações tão erradas que alguns colegas anularam pedidos de apoio. E a partir do momento em que se anula nunca mais pode pedir, o sistema bloqueia. Ao mesmo tempo, as contribuições iam caindo - a contribuição mínima para trabalhadores independentes são 20 euros...

De que apoios estamos a falar? E quão atrasados estão?

Houve um primeiro apoio, de redução da atividade, que podia ir até aos 438 euros. Surgiu depois um segundo apoio, de desproteção social, com um valor fixo de 438 euros e uma condicionante: quem aderir fica "preso" à Segurança Social sendo obrigado a descontar sobre o valor total do apoio durante 30 meses, ou 18 se já tiver 12 meses de desconto. Além disso, havia a hipótese de, mesmo quem nunca tivesse feito descontos, abrir atividade e pedir apoio ficando a fazer os mesmos descontos, cerca de 65 euros por mês. Houve muita gente a abrir atividade para pedir o apoio, e até aí tudo bem. O problema é que o apoio saiu em julho e a portaria só em outubro, portanto logo aqui houve mais de três meses em que não se podia sequer requerer. O primeiro pagamento de que temos conhecimento foi já em novembro, o Ministério diz que pagou a 11 mil pessoas.

Como surgiu o vosso grupo no Facebook?

O grupo surgiu em maio, para começar a ajudar os trabalhadores independentes a perceberem como funcionam os apoios, como se pedem, quem tem direito. Entretanto, as pessoas começam a sentir dificuldades, o grupo começou a ter mais elementos, neste momento são 1.600.