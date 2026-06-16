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Grupo Yum Brands vende restaurantes Pizza Hut por cerca de 2,3 mil milhões de euros

Lusa 15:08
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A Yum Brands, proprietária também das marcas KFC e Taco Bell, tinha anunciado em fevereiro que estava a avaliar a venda da Pizza Hut, numa altura em que a cadeia enfrentava dificuldades operacionais e uma quebra das vendas.

A Yum Brands anunciou esta terça-feira a venda da cadeia de restauração Pizza Hut por 2,7 mil milhões de dólares (cerca de 2,3 mil milhões de euros), dividindo o negócio entre a LongRange Capital e a Yum China Holdings.

Cadeia Pizza Hut foi vendida
Cadeia Pizza Hut foi vendida AP

Segundo a empresa, a LongRange Capital vai adquirir a Pizza Hut fora da China continental por cerca de 1,5 mil milhões de dólares, enquanto a Yum China Holdings ficará com o negócio naquele mercado por aproximadamente 1,2 mil milhões de dólares.

A Yum Brands, proprietária também das marcas KFC e Taco Bell, tinha anunciado em fevereiro que estava a avaliar a venda da Pizza Hut, numa altura em que a cadeia enfrentava dificuldades operacionais e uma quebra das vendas.

A empresa revelou igualmente planos para encerrar 250 restaurantes nos Estados Unidos, num esforço de reestruturação da marca que tem enfrentado uma concorrência crescente.

"Sob a gestão da LongRange e da Yum China, a Pizza Hut estará bem posicionada para o crescimento futuro, com proprietários que trazem uma profunda experiência no setor da restauração", afirmou o presidente executivo (CEO) da Yum Brands, Chris Turner, citado em comunicado.

Fundada em 1958, em Wichita, no estado norte-americano do Kansas, a Pizza Hut foi adquirida pela PepsiCo em 1977.

A cadeia passou a integrar a Yum Brands quando a divisão de restauração da PepsiCo foi autonomizada, em 1997.

A Yum Brands, com sede em Louisville, no Kentucky, espera concluir ambas as transações durante o terceiro trimestre deste ano.

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