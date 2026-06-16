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Dinheiro

Os personal shoppers já chegaram ao imobiliário

Mónica Baltazar 23:00
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Visitam os imóveis, tratam da burocracia com os bancos e até dão conselhos sobre a mobília que combina melhor com a casa. Ainda é um nicho de mercado em Portugal, mas já há quem tenha percebido que este pode ser um negócio com futuro.

O português, alto quadro de uma empresa internacional, vivia no Médio Oriente e não tinha tempo para procurar a casa que queria - uma moradia na zona de Cascais, para onde pretendia mudar-se mais tarde com a família. “Tinha pouca disponibilidade para viajar por causa do trabalho. Foi tudo feito à distância”, explica Eurico Ferreira da Silva, que tratou do processo de pesquisa e compra do imóvel através de uma procuração.

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