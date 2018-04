"Só se pode chegar a bom porto de um processo, se houver negociação e, neste momento, não há negociação", defendeu sindicalista.

Os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) vão realizar uma greve parcial no dia 10 de Maio e uma total em 11 de Maio, anunciou hoje José Manuel Oliveira, dirigente da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS).



Depois de um plenário realizado na manhã de hoje, "com boa participação", na estação de Santa Apolónia, em Lisboa, o dirigente sindical explicou à agência Lusa ter sido decidido "retomar a greve na empresa no dia 10 e no dia 11" de maio.



"No dia 10 [uma quinta-feira] todos os trabalhadores paralisarão uma hora no seu turno de trabalho, mas a uma hora fixa: entre as 00:00 e a 01:00; entre as 08:00 e as 09:00 e entre as 16:00 e as 17:00 e depois uma greve de 24 horas no dia 11", precisou.



Questionado se ainda poderá haver acordo, o sindicalista respondeu "que só se pode chegar a bom porto de um processo, se houver negociação e, neste momento, não há negociação".



"Não temos interlocutor por parte da administração. Desde véspera da Páscoa [dia 31 de Março] que não foi tomada mais nenhuma iniciativa para retomar as negociações e procurarmos as soluções que não quiseram aceitar naquele sábado, véspera da Páscoa", concluiu.



Os trabalhadores da IP, empresa que resultou da fusão da Estradas de Portugal e da REFER, estiveram em greve no dia 2 de Abril, depois de uma tentativa de acordo falhado com o Governo e a administração da empresa, que envolve nomeadamente aumentos salariais.



No dia 4, após uma reunião da Comissão de Trabalhadores e sindicatos, os representantes dos trabalhadores anunciaram que iam dar 15 dias à administração da IP e ao Governo para criarem condições para um acordo que vá ao encontro das pretensões dos trabalhadores e "lamentam que a postura pouco séria" da administração e Governo tenha obrigado os trabalhadores a mais um esforço na defesa das suas reivindicações, em particular, da exigência do aumento intercalar dos salários que são os mesmos desde 2009".



A greve dos trabalhadores da IP logo depois do domingo de Páscoa, no passado dia 02, levou, por exemplo, a que 494 comboios da CP fossem suprimidos até às 20:00, afectando sobretudo as ligações de longo curso e as regionais.



Para esse dia, a empresa queria serviços mínimos correspondentes a 25% do número de composições habituais de transporte de passageiros, mas o tribunal arbitral entendeu não decretar este serviço face à curta duração da greve e por haver transportes alternativos.



Na lista de serviços mínimos estiveram apenas, por exemplo, os comboios que se encontravam em marcha à hora do início da greve, os "serviços necessários à movimentação dos 'comboios socorro'" e "os serviços urgentes relativos ao transporte de mercadorias perigosas e bens perecíveis".