A economia grega inicia um novo ciclo de crescimento, com Bruxelas a estimar que a taxa de crescimento do PIB tenha alcançado os 1,4% em 2017, chegue aos 1,9% em 2018 e 2,3% em 2019.Nas previsões da Primavera da Comissão Europeia, Bruxelas sinaliza que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) superou os 1% pela primeira vez desde 2007."A recuperação económica deverá acelerar, assumindo uma conclusão bem-sucedida do programa de apoio à estabilidade", refere Bruxelas no documento.Segundo as previsões da primavera, o desemprego deverá cair para níveis abaixo de 20% em 2019 (18,4%) - pela primeira vez desde 2011 -, depois dos 21,5% estimados para 2017 e 20,1% para 2018."Tendo alcançado um excedente primário em 2017, por um segundo ano consecutivo, a Grécia está a caminho de alcançar os 3,5% do alvo de superávite primário de PIB definidos para 2018 e 2019", indica.Em relação à taxa de inflação, Bruxelas afirma que esta foi de 1,1% em 2017 e que deverá descer este ano para os 0,5% e voltar a subir para os 1,2% em 2019.