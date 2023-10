Governo vai redirecionar voos da Portela para Figo Maduro e Cascais

O Governo decidiu utilizar a base aérea militar de Figo Maduro e o aeródromo de Cascais para aliviar o tráfego da Portela, que tem estado a operar na capacidade máxima. A decisão consta no relatório do Orçamento do Estado para 2024.





Tópicos Aeroporto Lisboa TAP

"Considerando os significativos constrangimentos existentes atualmente no Aeroporto Humberto Delgado (AHD), torna-se premente implementar a adoção de diversas medidas, que passam pela reorganização do tráfego aéreo de forma mais eficiente, assim como a promoção de uma coordenação operacional eficaz, que permita uma melhoria e uma maior eficiência do AHD, considerando que esta infraestrutura terá de ser mantida até uma nova solução para a expansão aeroportuária da região de Lisboa ser decidida e concretizada", lê-se no mesmo documento.Nesse sentido, "estão a ser encetados procedimentos para melhorias estruturais no aeroporto Humberto Delagado, que passam pela deslocalização da área militar de Figo Maduro (AT1) e a utilização dessa área para a operação civil.Além disso, "valorizando o tecido aeroportuário nacional, visa-se proceder à migração da aviação executiva do AHD para o Aeródromo Municipal de Cascais, procurando a resultante melhoria do AHD, mas também a especialização do Aeródromo Municipal de Cascais no referido tráfego e apostar na migração do tráfego de formação, tão importante para a continuidade da aviação nacional, do Aeródromo Municipal de Cascais para os demais aeródromos nacionais espalhados pelo país, procurando a dinamização desses polos aeroportuários e reforçar a coesão territorial".A migração de voos executivos para Cascais tinha sido uma das muitas recomendações da Comissão Técnica Independente para aliviar a Portela.