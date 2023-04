Governo vai contratar empresa para controlar preços dos alimentos

O Governo vai contratar uma empresa para fiscalizar os preços dos alimentos. O anúncio foi feito este domingo pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, em entrevista à TSF e ao JN. Para este efeito "está a ser concluído um concurso internacional" e o contrato deve ser assinado na próxima semana.







Bruno Colaço / COFINA MEDIA

Esta entidade "vai referenciar os preços ao consumidor dos últimos três anos" e "vai atualizar a todo o tempo esses mesmos dados", especificou a governante. "Assinaremos o contrato com a empresa na próxima semana e quase de imediato vamos ter acesso aos dados".Desta forma, o Governo vai poder fiscalizar os preços que vão ser praticados nos 44 produtos incluídos no cabaz de IVA zero, que fazem parte do acordo assinado esta semana com a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).A redução dos preços deve acontecer a partir da segunda quinzena de abril e deve manter-se até outubro.