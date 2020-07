Governo vai abrir inscrições na ADSE a precários integrados no Estado

O Governo vai abrir as inscrições na ADSE aos trabalhadores precários no Estado que foram regularizados através do programa de regularização de precários (PREVPAP).

O anúncio foi feito esta manhã no Parlamento pela ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, que acrescentou que o período de inscrições arranca hoje e vai vigorar até ao final do ano.

O Governo vai "abrir um período extraordinário de regularização de inscrições na ADSE para os trabalhadores que tenham constituído um novo vínculo de emprego público, no âmbito do programa de regularização extraordinária dos vínculos precários da Administração Pública (PREVPAP)".

Esse período será aberto "hoje mesmo" e vigorará até dia 31 de dezembro, disse Alexandra Leitão, na sua primeira intervenção na comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local.

O programa de regularização de precários (PREVPAP) deveria ter ficado concluído no final de 2018, mas foi alvo de sucessivos atrasos, que a pandemia veio prolongar.

No final do ano passado o Governo apontava para cerca de 20 mil pessoas integradas ou em integração. Em causa estão trabalhadores cujo anterior vínculo, precário, foi reconhecido como sendo ilegal.



O Negócios perguntou ao Governo de que forma é que as pessoas se podem inscrever e aguarda resposta.