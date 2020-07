Portugal é o país da UE onde o preço das casas mais subiu no primeiro trimestre

Assim, Portugal lidera a tabela da subida de preços trimestral superando a Estónia (+4,8%) e a Eslováquia (+4%). Por osmose, verificam-se maiores decréscimos em Malta (-4,3%), Hungria (-1,1%), Irlanda (-0,8%) e Bélgica (-0,1%).



Em termos homólogos a situação é diferente. O Luxemburgo lidera a lista das subidas, com um aumento de 14% no preço da habitação, seguido da Eslováquia (13,1%), Estónia (11,5%) e Polónia (11,3%). O único país da região que registou uma diminuição dos preços foi a Hungria, com uma queda de 1,2%.



A Zona Euro agrupa 19 países. Bélgica, Alemanha, Estónia, Irlanda, Grécia, Espanha, França, Itália, Chipre, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Áustria, Portugal, Eslovénia, Eslováquia e Finlândia. Enquanto que os dados referentes à União Europeia dizem respeito aos atuais 27 estados-membros.

O preço das casas em Portugal subiu 4,9% no período entre janeiro e março deste ano, comparando com os três meses anteriores, sendo esta a maior subida trimestral registada entre os países da União Europeia, onde a subida média foi de 1,2%. Na Zona Euro foi de 0,9%, de acordo com o Eurostat.Em termos homólogos, os países da Zona Euro registaram um aumento de 5% no preço da habitação, o que representa a maior subida desde o segundo trimestre de 2007, altura da última grande crise financeira. Se tivermos em conta os países da União Europeia, o aumento é de 5,5%.Em Portugal os preços da habitação subiram 10,3%, mais do que duplicando o ritmo de crescimento da Zona Euro.O instituto nacional de estatística da região salienta contudo que "os dados não foram afetados pelas medidas de confinamento face à covid-19 que os estados-membros começaram a introduzir durante este período".