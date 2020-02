Dez banqueiros portugueses acumularam 17 milhões em multas

Nos últimos quinze anos, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aplicou coimas a bancos infratores no valor de 16,9 milhões de euros. Este valor é igual ao de apenas dez antigos gestores bancários, de acordo com o Jornal de Notícias. Só nos últimos seis anos, o Banco de Portugal aplicou coimas no valor de 49,2 milhões.

O mesmo refere que Oliveira e Costa (BPN), Jardim Gonçalves (BPN), Filipe Pinhal (BCP), Paulo Teixeira Pinto (BCP), e João Rendeiro (BPP) foram multados tanto pelo Banco de Portugal como pela CMVM. Ricardo Salgado (BES), José Manuel Espírito Santo (BES), José Maria Ricciardi (BES), Morais Pires (BES) e Tomás Correia (Montepio) foram sancionados apenas pelo BdP. O valor mais alto de coimas é de Salgado, com 5,8 milhões de euros, seguido de João Rendeiro, com 2,5 milhões, e Jardim Gonçalves, com dois milhões.