António Costa aproveitou a ida ao Parlamento para a tomada de posse da sucessora de Teodora Cardoso para anunciar que o Governo vai retirar da competência do Banco de Portugal a gestão de instituições que foram alvo de resolução.

"Amanhã aprovaremos uma nova Lei de supervisão bancária", disse aos jornalistas à saída da cerimónia que empossou Nazaré Costa Cabral como presidente do Conselho de Finanças Públicas.

O primeiro-ministro não quis entrar em detalhes sobre a lei, mas explicou que, entre outros aspetos, servirá para "haver uma separação de águas" entre o que é a supervisão bancária e a gestão dos bancos sob resolução.

Costa disse, aliás, que essa confusão entre as duas funções - gerada pela lei em vigor - torna impossível a realização de uma auditoria como aquela que foi sugerida por Marcelo Rebelo de Sousa às contas do Novo Banco após a resolução.



Costa diz que Governo vai auditar créditos de Salgado



O primeiro-ministro explicou que, tal como Mário Centeno tinha anunciado, a intenção do Governo é auditar os créditos concedidos pelo banco quando ainda estava sob a responsabilidade de Ricardo Salgado, à semelhança do que foi feito em relação à Caixa Geral de Depósitos.

Fazer uma auditoria ao pós-resolução, considera António Costa, poria o Governo a auditar o Banco de Portugal, coisa que a lei não permite e que, segundo Costa, talvez fosse trabalho para "uma comissão de inquérito".



"Ficámos com um banco mau e um banco péssimo"





António Costa desdramatizou o anúncio de que o Novo Banco vai pedir mais 1,5 mil milhões de euros ao Fundo de Resolução, considerando que não se trata de uma surpresa em relação ao que já se sabia sobre o estado da instituição.

"Desde a data da resolução em 2014 todos temos o dever de não ficar surpreendidos", afirmou o chefe de Governo, que diz que depois desse processo "verdadeiramente aquilo com que ficámos foi um banco mau e um banco péssimo".

De resto, António Costa acha que este pedido vem ajudar a perceber por que é que não apareceu mais nenhum interessado no negócio da compra além da Lone Star e por que é que o Governo não quis nacionalizar o banco.

Para Costa, a solução da nacionalização implicaria um custo permanente para os contribuintes enquanto que o que está agora em causa é "um empréstimo" feito pelo Estado ao Fundo de Resolução, que terá de ser pago pelos bancos.

António Costa justificou, mais uma vez a sua opção, lembrando que "se não fosse feita a alienação, haveria lugar à liquidação" e que o negócio com a Lone Star foi a forma de evitar o encerramento do banco com custos para os seus trabalhadores e depositantes e um impacto sistémico.

"É uma solução equilibrada. Eu nunca disse se era boa ou se era má. Era equilibrada naquele contexto", frisou.

O primeiro-ministro sublinhou ainda que este novo pedido de 1,5 mil milhões de euros "não terá impacto" sobre as contas públicas, por já estar previsto.

Costa diz que as contas feitas pelo Executivo permitem fazer o empréstimo sem "aumento de impostos, nem alteração das metas, nem um orçamento retificativo".



Conselhos de Teodora foram como os do médico

No dia em que Nazaré Costa Cabral sucede a Teodora Cardoso, António Costa desvalorizou os avisos feitos pela antiga presidente do Conselho das Finanças Públicas ao Governo, garantindo que as relações entre aquele órgão e o Executivo "foram sempre pacíficas".

Costa acha errado ver como críticas os reparos da instituição que atua "como um médico" que avisa o paciente de que "é melhor não abusar", mesmo quando as coisas correm bem.

"Não podemos entender como crítica, mas como um conselho como os pais dão aos filhos e os médicos aos doentes", comparou Costs que tinha começado por elogiar a importância do Conselho de Finanças Públicas.

"É uma instituição importante para ajudar à pedagogia da importância de termos uma boa execução orçamental", disse António Costa.