Governo quer que Portugal tenha primeira refinaria de lítio da Europa

O Governo português pretende que Portugal receba a primeira fábrica de produção de hidróxico de lítio na Europa, apostando no Porto de Leixões como local para instalar a refinaria.



"Queremos dar um passo em frente, instalar a refinação e isso também nos posicionamentos para atrair investimentos em fábricas de baterias, ou de cátodos, ou de powerwalls. Se já se sabe que quem vai ficar com as fábricas de baterias para carros elétricos é o centro da Europa, isso não me preocupa muito. Só temos de garantir que na cadeia do lítio temos cá o elemento com maior valor acrescentado e que é a produção de hidróxido de lítio", disse o secretário de Estado da Energia, João Galamba, ao Público.



Galamba e o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, estão a desenvolver os esforços para instalar o projeto no Porto de Leixões, principalmente devido à proximidade da infra-estrutura aos locais onde se pode fazer a extração.



O Governo, explicou ainda, quer lançar o concurso público para a unidade industrial "o mais breve possível".