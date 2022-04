Governo não mexe no ISP da próxima semana. Gasóleo alivia 7 cêntimos e gasolina cai 5 cêntimos

O Executivo estima uma descida expressiva nos preços dos combustíveis da próxima semana, no entanto, mantém o o desconto temporário do ISP. A nota do Governo dá ainda conta que o Autovaucher já reembolsou 90 milhões de euros.

O Governo de António Costa vai manter inalterado na próxima semana o desconto temporário do ISP de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e 3,7 cêntimos por litro de gasolina, ainda que antecipe um alívio expressivo dos preços dos combustíveis.







combustiveis, gasolina, gasoleo, diesel

"O Governo decidiu hoje manter inalterada o desconto temporário do ISP de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e 3,7 cêntimos por litro de gasolina, apesar da descida prevista do preço dos combustíveis", pode ler-se no comunicado divulgado pelo Executivo.





Segundo os dados de mercado, citados pelo Governo, os preços dos combustíveis deverão registar uma descida na ordem dos 7 cêntimos por litro de gasóleo e de 5 cêntimos por litro de gasolina na próxima semana.





O Executivo explica que "tal resulta numa redução da receita do IVA, que, segundo o referido mecanismo semanal de revisão, conduziria a um aumento das taxas unitárias do ISP em 2,3 cêntimos no caso do litro de gasóleo e 1 cêntimo no caso do litro da gasolina".





Estes valores consideram o efeito acumulado das semanas anteriores, em que o Governo também havia decidido manter os valores de ISP, apesar da descida dos preços dos combustíveis.





Autovoucher já apoiou com 90 milhões de euros





O comunicado do Governo dá ainda conta que o mecanismo do Autovacuher já reembolsou aos portugueses 90 milhões de euros, tendo alcançado os 2.952.896 aderentes. Deste total, mais de 1,1 milhões já receberam Autovoucher neste mês de abril.