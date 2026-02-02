Governo diz que painéis solares apoiados por vouchers terão baterias

Mini-fotovoltaico com baterias passa a ser visto como complemento de segurança para famílias mais isoladas.

O Governo indicou que os painéis solares que venham a ser apoiados através de vouchers deverão integrar baterias, numa aposta na mini-geração fotovoltaica como instrumento de reforço da autonomia energética das famílias, disse a ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, em conferência de imprensa.



Segundo a governante, o Governo está a olhar para painéis de pequena escala associados a baterias, destinados a residências, moradias e apartamentos, com o objetivo de garantir algum nível de autonomia energética em situações de interrupção da rede, sobretudo em zonas mais vulneráveis ou isoladas.

Maria da Graça Carvalho sublinhou que o modelo em estudo deverá privilegiar a simplicidade e a flexibilidade. “Queremos ser flexíveis” e não impor “muitos limites”, afirmou, defendendo um instrumento de aplicação rápida e acessível aos consumidores.

A ministra indicou ainda que o apoio deverá assentar num sistema simples de vouchers, à semelhança de outros mecanismos já utilizados, estando o financiamento ainda em avaliação. Entre as opções em análise está a possibilidade de recorrer a “parte do PRR que ainda temos”, sem prejuízo de outras soluções que possam vir a ser consideradas.

Este novo enquadramento surge num momento em que o Executivo já tinha anunciado a preparação de um apoio autónomo à mini-geração fotovoltaica para famílias, distinto do programa E-Lar e assente num modelo de vouchers, mas ganha agora uma dimensão adicional: a da segurança de abastecimento em contexto doméstico, sobretudo em zonas mais vulneráveis ou isoladas.