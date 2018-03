O ex-presidente da CMVM será chairman e presidente executivo na nova administração do Montepio.

Carlos Tavares, ex-presidente da Comissão de Mercados de Valores do Mobiliários (CMVM), será presidente do conselho de administração e presidente executivo na nova administração do Montepio, que será nomeada esta sexta-feira em Assembleia Geral.



Segundo o Correio da Manhã, a lista de novos administradores executivos inclui Nuno Mota Pinto, José Carlos Mateus, Pedro Alves, Carlos Leiria Pinto, Helena Soares Mouta Costa Pinto e Pedro Venteira. Rui Heitor integrará a administração como independente.



Recorde-se que esta notícia acontece após o Banco de Portugal dar luz verde do supervisor da banca para presidir à Caixa Económica Montepio Geral. Segundo o Jornal de Negócios, o Banco de Portugal dá seis meses à Caixa Económica Montepio Geral para que essa acumulação de cargos seja resolvida.