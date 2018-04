"Desmente-se formal e cabalmente a manchete de hoje do diário Público, conforme esclarecimento já ontem prestado ao respectivo jornal", pode ler-se na nota enviada pelo gabinete do primeiro-ministro.

Em causa está a notícia do jornal, que cita palavras de António Tomás Correia numa reunião. De acordo com a acta dessa reunião o presidente da Associação Mutualista disse que a CEFC (China Energy Company Limited) foi apresentada pelo gabinete de António Costa que "encaminhou" para António Tomás Correia "uma proposta" chinesa para "encetar conversações" com o objectivo de "desenvolver parcerias nas áreas dos seguros e da banca".