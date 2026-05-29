Governo destina 4,5 milhões para desativar Campo de Tiro de Alcochete

O Governo autorizou a despesa de até 4,5 milhões de euros para desmilitarizar o Campo de Tiro de Alcochete, onde ficará localizado o novo aeroporto de Lisboa. Desativação passa por eliminar explosivos e preparar terreno para que a ANA Aeroportos consiga fazer os estudos ambientais e técnicos.

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O Governo aprovou uma despesa de até 4,5 milhões de euros para o Campo de Tiro de Alcochete ser desmilitarizado, de forma a que o novo aeroporto de Lisboa seja construído. A resolução foi aprovada em Conselho de Ministros.



Bruno Colaço

O Executivo de Luís Montenegro detalha que "a realização dos trabalhos de desmilitarização do Campo de Tiro de Alcochete" é uma "condição necessária para avançar com o Aeroporto Luís de Camões".

"O diploma prevê um investimento de até 4,5 milhões de euros, destinado a operações como a deteção e inativação de engenhos explosivos e a preparação segura dos terrenos, atualmente afetos a uso militar. Esta intervenção é essencial para permitir que a concessionária [ANA Aeroportos] possa realizar os estudos técnicos e ambientais e iniciar os trabalhos de campo, assegurando o cumprimento do calendário do projeto do novo aeroporto", destaca o comunicado.

A estimativa é que a nova infraestrutura aeroportuária, que irá substituir aquela que está atualmente em funcionamento na Portela, seja inaugurada entre 2036 e 2037, pronta para receber 45 milhões de passageiros.

De acordo com o relatório da ANA Aeroportos, divulgado no início do ano, a concessionária estima receber 52 milhões de passageiros em 2060, quando a nova infraestrutura estiver totalmente operacional e o aeroporto Humberto Delgado estiver desmantelado. De recordar que as duas infraestruturas vão funcionar em simultâneo numa fase inicial.

O relatório técnico da concessionária, pertencente ao grupo Vinci, deverá ser entregue até 16 de julho de 2026, onde tem de constar uma proposta de planeamento, da calendarização da construção, da estrutura de subcontratação e um orçamento para a obra. O relatório financeiro só chegará em janeiro de 2027, sendo que a ANA já estimou que o aeroporto Luís de Camões custe até 10 mil milhões de euros, tendo reclamado o prolongamento do prazo da concessão e o aumento das taxas no aeroporto de Lisboa para financiar o projeto.