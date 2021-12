Governo define como objetivo retirar 600 mil pessoas da pobreza

Retirar 600 mil pessoas da pobreza. Este é um dos objetivos da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2020-2030, aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros, através de vários diplomas centrados no combate às desigualdades.





Entre estes está o decreto regulamentar que estabelece os termos e as condições do reconhecimento do cuidador informal, bem como as medidas de apoio aos cuidadores informais e às pessoas cuidadas.Segundo a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o estatuto é alargado a todo o país e deixa de estar circunscrito aos 30 concelhos piloto, estando previsto o aumento do subsídio e a criação de uma comissão permanente de acompanhamento.Na conferência de imprensa, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou também que um dos objetivos passa por conseguir retirar 10% da população da condição de pobreza. De acordo com a governante, isto significa retirar da pobreza 660 mil pessoas, um número mais ambicioso do que os 360 mil que estariam naturalmente assumidos na transição do plano europeu para o plano nacional.A estratégia tem também como objetivo a erradicação da pobreza junto de 170 mil crianças.