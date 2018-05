Com Lusa

O Ministério das Finanças congelou 611,5 milhões de euros em despesa com projectos e com a aquisição de bens e serviços da Administração Central e Segurança Social no primeiro trimestre, foi hoje divulgado.Num comunicado que antecede a publicação, pela Direcção-Geral de Orçamento (DGO), da síntese de execução orçamental, o Ministério das Finanças afirma que em Março "os cativos incidentes sobre o orçamento de despesa com aquisição de bens e serviços e projectos ascendiam a 611,5 milhões de euros, representando 0,7% do orçamento de despesa da Administração Central e Segurança Social".Segundo as Finanças, os montantes que ficaram congelados no primeiro trimestre são "inferiores em 377 milhões de euros face ao período homólogo, em termos comparáveis".O ministério tutelado por Mário Centeno assegura que, "tal como em anos anteriores não estão sujeitos a cativos os orçamentos do Serviço Nacional de Saúde, escolas e instituições de ensino superior".