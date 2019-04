Executivo conta 70% do tempo de serviço nas carreiras especiais.

O Governo vai aplicar a 15 carreiras especiais da Função Pública a mesma solução de contagem do tempo de serviço aprovada para os professores: para efeitos de progressão na carreira e consequente subida no escalão remuneratório, será contabilizado 70% do tempo de serviço.



Com esta medida, que foi aprovada esta quinta-feira e poderá gerar um forte descontentamento, cerca de 130 mil funcionários públicos terão aumentos salariais. A medida será aplicada em três fases: junho de 2019, junho de 2020 e junho de 2021.



