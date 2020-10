Governo canaliza 43 mil milhões de euros para programa de investimentos até 2030

O Governo anunciou esta quinta-feira um investimento de 43 mil milhões de euros para o próximo Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030. Em relação à versão preliminar apresentada no ano passado, o valor duplica. António Costa discursou na apresentação para garantir que este é um programa assente "num debate social alargado e num esforço de conciliação política". Além de ter sido analisado pelo reestruturado Conselho Superior das Obras Públicas.O primeiro-ministro explicou que o PNI vai assentar em três eixos principais, tendo em conta o combate às alterações climáticas: "Mobilidade, em especial, os transportes; ambiente, em particular, a energia; e a água e, em particular, o regadio."Para estas três áreas serão alocados 43 mil milhões de euros, anunciou o chefe do Governo. "Destes, 12 mil milhões (28%) serão financiados através do Orçamento do Estado ao longo dos diferentes anos do plano, até 2030, beneficiando da redução do custos anuais da PPP; 12 mil milhões resultam do quadro financeiro plurianual 2017/2021; 3,8 milhões vêm do programa recuperação e resiliência. E finalmente 14,2 milhões de euros que resultarão de investimento privado."Metade do montante será canalizado para a área do transporte e mobilidade, em especial na ferrovia. Trinta por cento será usado na energia, 18% no ambiente e 2% no regadio. O PNI 2030 vai agora ser aprovado em conselho de ministros.António Costa aproveitou ainda a apresentação do documento para deixar uma palavra ao setor da construção, que tendo sido o que "mais sofreu na anterior crise, tem vindo a fazer um esforço muito grande, sério, de renovação". "O desenvolvimento económico do país passa pelo aumento da produção de bens e serviços de alto valor acrescentado, que nos permitam aumentar o peso das exportações no PIB, mas ninguém tenha ilusões, não há nenhum país que produza bens e serviços se não for dotado de boas infra-estruturas. Por isso não queria deixar de dar aqui uma palavra de estímulo para que se mobilizem desde já para este novo ciclo de investimento."