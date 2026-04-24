Gasóleo desce 1,5 cêntimos e gasolina sobe 3,5 cêntimos na próxima semana

Depois de uma descida acentuada no preço do gasóleo, o combustível vai continuar em trajetória descendente na próxima semana. Já a gasolina interrompe as quedas e volta a subir.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A partir de segunda-feira, o preço do gasóleo deve ficar 1,5 cêntimos mais barato e o da gasolina 3,5 cêntimos mais caro, apurou o Negócios junto de fontes do setor, com base nas cotações mais recentes. Estes valores podem sofrer alterações, uma vez que a média final só fica fechada ao final do dia, quando a negociação do barril de petróleo no mercado internacional for encerrada.



António Pedro Santos/Lusa

De acordo com dados da Direção Geral de Energia e Geologia, o preço do litro de gasóleo encontrava-se nos 1,98 euros na segunda-feira e o da gasolina estava nos 1,899 euros. Com as movimentações previstas para a próxima semana, o preço do gasóleo deverá cair para 1,965 euros por litro, enquanto o da gasolina deverá aumentar para 1,934 euros por litro.

Recorde-se que o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra. Os hipermercados mantêm as ofertas mais competitivas nos combustíveis rodoviários, seguidos pelos operadores do segmento low-cost.

Esta será a terceira semana consecutiva de descidas para o gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, depois de um mês de subidas quase constantes. No arranque desta semana, o preço do gasóleo caiu 11,4 cêntimos, um alívio considerável que foi restringido pela redução do desconto do ISP. Já a gasolina interrompe uma série de duas semanas de descidas, numa altura em que as cotações do petróleo estão a subir no mercado internacional.

A falta de avanços nas negociações de paz entre EUA e Irão, além do duplo bloqueio no estreito de Ormuz, levaram o Brent - petróleo de referência para a Europa - a negociar acima dos 105 dólares por barril esta sexta-feira. O preço atual do crude está 17% acima do registado, pela mesma altura, na semana passada.