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Galp compra 15 parques eólicos em Espanha por 420 milhões de euros

Lusa 07:11
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Têm capacidade instalada total de 361 Megawatts (MW) e produção anual estimada de 800 Gigawatts (GWh) de eletricidade.

A Galp comprou 15 parques eólicos em Espanha por 420 milhões de euros, com capacidade instalada total de 361 Megawatts (MW) e produção anual estimada de 800 Gigawatts (GWh) de eletricidade, anunciou esta segunda-feira a empresa portuguesa.

Galp investe em Espanha
Galp investe em Espanha DR

Num comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a petrolífera destaca que este investimento reforça a sua posição no mercado ibérico de energias renováveis, aumentando a capacidade renovável instalada da empresa para 2,7 GW e a geração de eletricidade anual para 5 Terawhatts/hora (TWh) e elevando o peso da energia eólica para cerca de 30% do seu 'mix' de geração renovável.

Segundo detalha, os ativos foram adquiridos à Acciona Energía e a sua data média de entrada em operação comercial é 2005, estando "totalmente operacionais".

O portefólio inclui 15 parques eólicos distribuídos por várias regiões de Espanha "com bons recursos de vento e um historial operacional consolidado".

Citado no comunicado, Georgios Papadimitriou, da Galp, destaca que o negócio "reforça a qualidade e a diversificação" do portefólio renovável da empresa na Península Ibérica, "acrescentando ativos com um sólido histórico operacional e perfis de geração complementares".

"É mais um passo na nossa estratégia de crescimento disciplinado do nosso negócio de eletricidade", sustenta.

Em abril, a Galp anunciou a aquisição de um outro portefólio eólico de 351 MW em Espanha, também já em operação e composto por ativos localizados nas regiões de Aragão, Castela e Leão, Castela-La Mancha e Andaluzia.

Com as duas operações a totalizar um investimento de 740 milhões de euros, a empresa destaca acrescentar este ano mais de 700 MW de capacidade eólica ao seu portefólio distribuídos por 32 parques eólicos em Espanha, "reforçando a sua capacidade de geração de eletricidade de baixo carbono na Península Ibérica".

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