Clientes da Galp confrontados com faturas astronómicas

Após meses sem faturas e sem resposta do apoio ao cliente, os consumidores estão a ser confrontados com valores elevados. A Galp confirma atrasos desde setembro, admitindo que 5% dos clientes ainda não foram faturados. Há quem pondere rescindir contrato.

Clientes da Galp Energia têm vindo a denunciar meses sem faturação, cobranças acumuladas e dificuldades em contactar o apoio ao cliente, numa vaga de reclamações registadas desde o outono de 2025 no Portal da Queixa. As situações surgiram após a migração das plataformas de contratação e faturação da empresa para um sistema único.

