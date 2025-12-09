Galp vende 40% de exploração petrolífera na Namíbia à TotalEnergies

O negócio envolve a troca de participações com projetos da TotalEnergies na região. O primeiro poço de exploração pode começar já no próximo ano. Queda das ações chegou aos 15%.

A Galp anunciou nesta terça-feira a venda de uma participação de 40% à francesa TotalEnergies no campo petrolífero de Mopane (área PEL 83), na Namíbia. Esta participação representa metade da participação que a petrolífera portuguesa tinha no projeto de exploração.



Com esta venda, a TotalEnergies assume a operação da exploração do campo petrolífero e vai cobrir metade dos custos de investimento da Galp para exploração, avaliação e desenvolvimento na região de Mopane, informa a petrolífera.

O negócio envolve uma troca de ativos. A Galp ficará, em troca, com participações noutras descobertas da TotalEnergias na região. "Em troca de uma participação de 40% na PEL 83, a Galp irá adquirir uma participação de 10% na PEL 56, onde se encontra a descoberta Venus, e uma participação de 9,4% na PEL 91, ambas operadas pela TotalEnergies", lê-se no comunicado do negócio.

As duas empresas vão lançar uma campanha de exploração e avaliação de pelo menos três poços petrolíferos nos próximos dois anos, sendo que o primeiro potencial poço está em avaliação já para 2026.

"Estamos felizes por estabelecer uma parceria com a TotalEnergies, uma operadora altamente experiente em águas ultraprofundas, e reduzir significativamente os riscos do Mopane, alinhando um caminho concreto para o futuro do ativo”, sublinha Paula Amorim, presidente do conselho de administração da Galp, em comunicado.

Estimativas da própria Galp apontam para que o complexo de Mopane possa conter o equivalente a 10 mil milhões de barris de petróleo. Em outubro, a energética tinha revelado estar a falar com vários parceiros para a alienação de parte da participação que tem no projeto de exploração de petróleo.

O acordo entre as duas empresas está agora sujeito "à aprovação do Governo, das entidades reguladoras e dos parceiros da joint-venture", algo que a Galp diz esperar que aconteça no decorrer de 2026.

Com o anúncio agora feito, o campo petrolífero de Mopane, na área PEL 83, fica dividido entre a Galp (40%), TotalEnergies (40%, operador), Namcor (10%) e Custos (10%).

Já os outros dois projetos nos quais a Galp ganha participação ficam divididos da seguinte forma, segundo o comunicado da petrolífera: o PEL56 junta a TotalEnergies (35.25%, operador), QatarEnergy (35.25%), Galp (10%), Namcor (10%) e Impact (9.5%); e o PEL 91 junta a TotalEnergies (33.085%, operador), QatarEnergy (33.025%), Namcor (15%), Galp (9.39%) e Impact (9.5%).

Em reação à notícia, as ações da Galp caíam, às 09:14 horas, 7,44% para os 16,045 euros por título. A queda prolongou-se após o anúncio: até às 09:52 horas, a queda intradiária nas ações chegou aos 15,40%, tocando nos 14,665 euros por título.

(Notícia atualizada às 09:52 horas com mais informação)