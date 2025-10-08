Pensões mais baixas vão aumentar em 2026

Pelo quarto ano consecutivo, as pensões mais baixas têm quase certa uma atualização acima da inflação. Mas Governo e principais partidos da oposição mantêm na mira reforços adicionais.

Os últimos três anos trouxeram às pensões mais baixas aumentos acima da inflação que se traduziram em ganhos de poder de compra, e que foram ainda reforçadas com medidas do Governo e do Parlamento. Novamente, em 2026 o cenário poderá repetir-se. A fórmula de valorização destas prestações deverá sair beneficiada pelas subidas do PIB, e também os partidos já começaram a esgrimir argumentos que poderão sustentar propostas de maiores aumentos em vésperas do início do debate sobre a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.



Governo e partidos debatem reforços para as pensões mais baixas João Cortesão/MediaLivre

