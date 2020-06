Fundador da CrossFit acusado de racismo e assédio sexual

Greg Glassman foi diretor da CrossFit, Inc., até que a 9 de junho se afastou do lugar na sequência de comentários tecidos nas redes sociais sobre a morte de George Floyd, o afro-americano morto por um polícia no estado do Minneapolis. Os funcionários que trabalhavam para Glassman mostraram-se surpreendidos pelo afastamento na sequência de declarações consideradas racistas pois acreditavam que seria mais rapidamente afastado por assédio sexual.O jornal The New York Times entrevistou vários trabalhadores da empresa que denunciaram uma cultura de trabalho onde era comum a conversa de tom vulgar e sexista sobre as mulheres, como comentários sobre o seu aspeto, ou Glassman a afirmar em voz alta como desejava manter relações sexuais com algumas das trabalhadoras e que estas se deviam sentir lisonjeadas pelo interesse demonstrado.Segundo alguns dos doze entrevistados, Glassman, de 63 anos, puxava a roupa das trabalhadoras para lhes aumentar o decote, tirava fotografias ao peito das mesmas com o telemóvel e tentava convencê-las a partilharem um quarto de hotel. O antigo diretor nega todas as acusações e, através de uma porta-voz, acusou os acusadores de estarem a tentar fazer com que o valor da sua empresa baixe para a poderem comprar. A porta-voz disse que nunca foi assediada pelo seu patrão.Os denunciantes afirmam que tinham medo de apresentarem queixa já que a mulher com a posição hierárquica mais elevada na empresa era a irmã de Glassman, Kathy.A CrossFit tem mais de 72 empregados e vive principalmente de vender os direitos aos treinos desenvolvidos na empresa a outros ginásios. Centenas de milhares de pessoas praticam esta modalidade desportiva inclusivamente em Portugal, com dezenas de ginásios espalhados pelo país e especializados nesta modalidade desportiva e de ginásio. Em janeiro havia mais de 14 mil ginásios afiliados à CrossFit, segundo a newsletter Morning Chalk Up. Os ginásios afiliados pagam cerca de três mil dólares à empresa por ano."O CrossFit não tem só a ver com exercício físico. Estão lá os teus amigos, família, a tua comunidade. As pessoas desenvolvem vidas à volta daquilo", contou uma das denunciantes ao New York Times, preocupada com a imagem com que a modalidade ficará depois destas acusações feitas ao seu antigo diretor.A ex-mulher de Glassman e co-fundadora da CrossFit Lauren Jenai confirmou o clima de tensão sexual produzido pelo seu marido junto dos trabalhadores. "Eu gosto do Greg e da CrossFit, mas isto tem de ser revelado", afirmou a mulher que recebeu 20 milhões de dólares depois do divórcio em troca da sua participação na empresa. Lauren confirmou ainda que a avaliação sexual das mulheres por parte do marido é uma constante que acontece "todos os dias, durante todo o dia"."Eles são maldosos a falar sobre mulheres e falam de forma livre à vontade delas, de uma forma que faz com que a minha pele se arrepie. Mas deve ser dito que tanto eu como o Greg e os nossos amigos temos um sentido de humor muito cru. Há muita conversa que eu não achava agressiva, mas a verdade é que estava numa posição de liderança, por isso o meu emprego não estava dependente da forma como eu respondia a esses comentários", afirmou Lauren, explicando ainda que "quem não concordasse com o Greg era ostracizado, principalmente se fosse mulher".A porta-voz de Glassman revelou que a sua ex-mulher apresentou uma proposta de 50 milhões de dólares para comprar participação na empresa e acusa-a de estar a tentar reduzir o valor da mesma.