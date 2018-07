No estudo anual sobre a zona euro (Artigo IV), publicado esta quinta-feira, o FMI demonstra-se pouco satisfeito com o orçamento de estado português (OE), que considera estar a ir na "direcção errada". Para a organização, é arriscado Portugal "expandir" a política orçamental no contexto de "alto endividamento" actual: com o rácio da dívida pública acima dos 120% do Produto Interno Bruto (PIB) e um dos mais altos da Europa.

Nestas circunstâncias, o OE deveria ir na direcção oposta, argumenta o FMI, sugerindo que o governo de Portugal – mas também de Espanha e Itália – deveria restringir as contas e gastos de forma a aproveitar o bom clima económico presente para recuperar financeiramente e reduzir a dívida.

Para o Fundo, o desvio do crescimento da economia nacional já varia entre o nulo e o positivo, mas a evolução do saldo orçamental primário estrutural (o resultado das contas públicas excluindo os juros e contando apenas com os fundos e gastos permanentes) vai na "direcção errada", novamente. Para o credor actual do país, o excedente deveria aumentar – a tal política mais restritiva que o Fundo recomendou. Contrariamente, o saldo caiu para 3% este ano e prevê-se que baixe 2,9% no próximo, o que demonstra que há um "relaxamento da política orçamental". "Lamentavelmente, os planos orçamentais nacionais são muito insuficientes ou vão na direcção errada", defende o FMI, lembrando que países como Portugal precisam de "um melhor cumprimento e aplicação das regras orçamentais".

O organismo aponta também o dedo à Comissão Europeia, defendendo que esta permitiu que houvesse este ano um certo facilitismo no Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC): "Ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores, as recomendações específicas por país para 2018 não especificaram o esforço orçamental necessário que seria consistente com o Pacto (...) a Comissão pretende utilizar uma margem de discricionariedade nas suas avaliações ao cumprimento em 2018, o que prejudica a credibilidade do PEC", lamenta o FMI, avisando que países como a "Bélgica, França, Letónia, Itália, Portugal, Eslováquia e Eslovénia correm o risco de ficar aquém dos requisitos do PEC".

O FMI e o Governo português estão em sintonia relativamente ao défice português: ambos prevêem um défice de de 0,7% do PIB este ano, segundo o FMI, de 0,3% no próximo (o Governo diz 0,2%).