Finanças: Portugal com excedente de 402 milhões de euros pela primeira vez

Portugal registou um excedente orçamental em contabilidade pública nos primeiros oito meses de 2019. O saldo orçamental foi de 402 milhões de euros até agosto, o que compara com um défice orçamental de 580 milhões de euros no mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados esta quinta-feira, 26 de setembro, pelas Finanças em antecipação do boletim da Direção-Geral do Orçamento (DGO) que é publicado ao final da tarde."A execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas (AP) até agosto registou uma melhoria de 982 milhões de euros (ME) face a 2018, atingindo pela primeira vez neste período um saldo positivo de 402 milhões de euros", afirma o Ministério das Finanças no comunicado enviado às redações.Os números são referentes ao saldo em contabilidade pública, ou seja, em ótica de caixa. Os números em contabilidade nacional é que são considerados para as metas de Bruxelas - nesta ótica apenas existe dados para o primeiro semestre em que houve um défice de 0,8% do PIB Esta diferenciação é importante porque as Finanças admitem que o saldo orçamental em contabilidade pública é beneficiado por efeitos quenão têm impacto no apuramento em contas nacionais na ordem dos 400 milhões de euros, ou seja, exatamente o montante do excedente.O equilíbrio das contas públicas continua a ser conseguido com um ritmo de crescimento da receita superior ao da despesa. O Ministério das Finanças escreve que "esta melhoria do saldo foi o resultado de um crescimento da receita de 4,6% e da despesa de 2,7%".