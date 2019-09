Huawei avança com plataformas 5G sem componentes dos EUA

Ren Zhengfei, disse que a empresa iria começar a produzir 5.000 postos de rede móvel de quinta geração por mês, e que no próximo ano planeia ter cerca de 1,5 milhões de estações implantadas. Nenhuma delas terá qualquer tipo de componente norte-americano, adiantou Zhengfei, durante um fórum de tecnologia.

No início deste mês, Ren Zhengfei disse que estava a planear vender a sua tecnologia de 5G, incluindo patentes, códigos e "know-how" de produção, a empresas ocidentais.Apesar de ter descartado o uso de componentes dos EUA , Ren Zhengfei disse que gostava que fosse possível manter as relações com os fornecedores norte-americanos.