Sábado – Pense por si

Dinheiro

Famosa fabricante dos ovos Fabergé vendida por 50 milhões de dólares

Jornal de Negócios 11 de agosto de 2025 às 14:15
As mais lidas

Comprador é uma empresa de investimentos norte-americana liderada por Sergei Mosunov, um investidor em startups. Estava nas mãos da Gemfields desde 2013.

A fabricante das icónicas joias em forma de ovo foi vendida. A Fabergé passou das mãos dos britânicos da Gemfields, que adquiriram a empresa em 2013 por 142 milhões de dólares (cerca de 122 milhões de euros à taxa de câmbio atual), para os norte-americanos da SMG Capital, num acordo fixado em 50 milhões de dólares (cerca de 43 milhões de euros). 

Um ovo Fabergé e uma carruagem dourada em exposição
Um ovo Fabergé e uma carruagem dourada em exposição

A venda anunciada em dezembro do ano passado faz parte do plano de reestruturação da empresa que extrai pedras preciosas do continente africano e que enfrenta dificuldades devido à agitação política em Moçambique. A operação da empresa na mina de rubis no país está, aliás, congelada de forma temporária.

O novo dono da empresa vai estrear-se nesta área de investimento. Sergei Mosunov é um empresário russo, radicado no Reino Unido, com largos investimentos em startups, sobretudo ligadas à tecnologia.

A Fabergé foi fundada em 1842 por Gustav Fabergé e ficou conhecida pelo sucesso dos 50 ovos em joia encomendados pela família imperial russa entre 1885 e 1916. A Revolução Russa pôs fim ao negócio, que também fabrica outras joias de luxo, relógios e peças encomendadas, quando os bolcheviques tomaram conta das oficinas e encerraram a produção, levando a família a fugir para a Alemanha, Finlândia e Suíça.

A empresa só conseguiu reerguer-se em 2009, após o lançamento de mais uma coleção quase 100 anos depois. Ao longo dos últimos anos, a fabricante tem sido impactada pela queda das vendas no mercado de artigos de luxo: no ano passado, a faturação chegou aos 13,4 milhões de dólares, abaixo dos 15,7 milhões registados em 2023.

Sean Gilbertson, presidente executivo da Gemfields, descreveu o acordo como “o fim de uma era”. "A Fabergé desempenhou um papel fundamental na valorização das pedras preciosas coloridas extraídas pela Gemfields e certamente sentiremos falta da sua influência no marketing e do seu poder de estrela”, acrescentou, num comunicado publicado esta segunda-feira.

Já o novo dono, Mosunov, afirma que é uma "grande honra tornar-se o guardião de uma marca tão excepcional e mundialmente reconhecida". 

A Gemfields admite que vai financiar as operações em Moçambique e Zâmbia com os lucros da venda ao grupo norte-americano.

Tópicos Joias Fundos de investimento Empresas Revoluções Gemfields Finlândia Zâmbia Alemanha Suíça
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Famosa fabricante dos ovos Fabergé vendida por 50 milhões de dólares