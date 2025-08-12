Maria Henrique Espada é a nova diretora-executiva da SÁBADO

Há 19 anos que Maria Henrique Espada integra a equipa da SÁBADO. Era atualmente editora executiva.

Edição de 13 a 19 de agosto

12 de agosto de 2025 às 13:05

Maria Henrique Espada assume, esta terça-feira, o cargo de diretora-executiva de todo o projeto multiplataforma da SÁBADO.



Há 19 anos na redação da SÁBADO, começou por ser subeditora de Política, tendo depois sido editora da mesma secção e atualmente desempenhava a função de editora executiva.

Ao longo do seu percurso profissional trabalhou na Visão, Focus e Diário de Notícias, sempre na área da Política.

Maria Henrique Espada junta-se assim à direção liderada por Carlos Rodrigues, simultaneamente diretor-geral editorial da Medialivre. "A diretora-executiva da SÁBADO continuará a contar com a colaboração ativa dos diretores gerais editoriais adjuntos Eduardo Dâmaso e Bernardo Ribeiro, nas respetivas áreas de competência", como sublinhou Carlos Rodrigues.