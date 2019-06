"Atendendo à elevada adesão dos consumidores nacionais a soluções de mobilidade, muitas empresas estão a passar ao lado da oportunidade de aumentar a captação e retenção de clientes, levando em muitos casos a que estes encontrem alternativas fora de Portugal", lê-se no estudo baseado numa amostra composta por 37 respostas a cargos de topo em empresas relacionados com este tipo de projetos.



Cerca de 74% da amostra considera ainda que os gestores de topo não têm conhecimento suficiente sobre experiências digitais para que possam identificar as oportunidades que existem e definir estratégias de sucesso nesta área.



Sobre os hábitos digitais dos consumidores portugueses, o estudo refere que 86% dos 500 consumidores inquiridos por via eletrónica, usa regularmente 'smartphones' ou 'tablets' na rua, na casa de banho e também enquanto vê televisão, sendo que 28% assumem-se dependentes dos smartphones, sobretudo os mais novos.



"Este estudo mostra-nos que a maioria dos portugueses já adotou um estilo de vida digital, utiliza intensivamente dispositivos móveis e procura incessantemente conteúdos online, particularmente através das redes sociais, mas também já com interesse no comércio eletrónico", comentou Bruno Padinha, da EY.



O responsável referiu ainda que "os consumidores portugueses pedem um Estado mais interventivo face às avaliações negativas das medidas de proteção existentes, uma questão apontada maioritariamente pelos jovens e mulheres".



Segundo o estudo, 45% dos consumidores inquiridos consideram que Portugal está ligeiramente ou muito atrasado face a outros países desenvolvidos na área do digital, com apenas 32% a avaliar positivamente a experiência digital na relação com o Estado e serviços públicos.



A presidente do Conselho das Finanças Públicas, Nazaré Costa Cabral, que interveio na conferência para falar sobre o futuro do trabalho na revolução digital, defendeu que é preciso olhar para o impacto que "a acentuação nos últimos anos" das formas de emprego não convencionais vão ter na Segurança Social.



Para Nazaré Costa Cabral, o sistema de Segurança Social tem de estar preparado para as novas profissões que são mais flexíveis e intermitentes e onde muitos trabalhadores têm várias entidades contratantes.



"Estas oscilações podem levar a que haja insegurança económica" tanto ao nível das prestações imediatas como das pensões, uma vez que as carreiras contributivas serão marcadas por "hiatos contributivos que é preciso encarar", defendeu a presidente do CFP, lembrando que, em vários países europeus, os sistemas públicos "já se estão a preparar" para este "desafio".

