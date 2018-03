Facebook perdeu €59 mil milhões com escândalo Cambridge Analytica

O fundador da Facebook, Mark Zuckerberg, pode querer apagar os últimos 10 dias da sua linha do tempo, bem como da do público em geral, depois de ver a empresa perder 13,5% da capitalização bolsista.

Em pouco mais de uma semana, a Facebook passou de uma das empresas mais apetitosas do mercado bolsista para uma das quais os investidores querem fugir.



A acentuada desvalorização bolsista resultou das alegações relativas à obtenção indevida de informação pessoal de milhões de utilizadores da Facebook por uma forma de consultoria política, a Cambridge Analytica, que trabalhou para a campanha eleitoral de Donald Trump.



Na segunda-feira, a Comissão Federal do Comércio (FTC, na sigla em inglês) dos EUA informou que abriu um inquérito às políticas de privacidade da empresa das redes sociais, enquanto deputados nos EUA e Reino Unido exigem respostas e querem abrir inquéritos.



Na sessão bolsista de segunda-feira, a Facebook chegou a cair 6,5%, mas acabou com um ligeiro ganho, aproveitando a maré de recuperação generalizada, depois das forte perdas na semana passada.



A desvalorização bolsista sofrida pela Facebook, em termos monetários, é de 73 mil milhões de dólares (59 mil milhões de euros).



Este valor corresponde ao que a empresa tinha em 2012, no ano em que entrou na bolsa.



Depois de um primeiro ano com altos e baixos, nos últimos quatro anos e meio tem gozado de um enorme sucesso.



Antes da recente queda, a valorização bolsista da Facebook excedia os 500 mil milhões de dólares, o que a tornava a quinta empresa mais valiosa dos EUA. Agora, caiu para o sexto lugar, atrás da Berkshire Hathaway, a holding de Warren Buffet.



Mas o escândalo sobre a forma como a Facebook lida com a informação dos seus utilizadores ocorreu depois de a empresa ter sido criticada por ter sido uma conduta de notícias falsas e propaganda produzida por agentes russos, com vista à perturbação das eleições presidenciais norte-americanas em 2016.



A empresa veio a admitir estes problemas, tal como prometeu fazer melhor depois do último escândalo.



Mas a Facebook está a enfrentar um novo tipo de crise, com utilizadores irados que podem apagar as suas contas, anunciantes que podem reduzir a publicidade e governos que a podem punir ou regulá-la de uma forma como nunca foi.



A acção está a cotar ao seu preço mais baixo desde Julho e já caiu 17,1% desde que estabeleceu um valor recorde em 01 de Fevereiro.