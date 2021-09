Evergrande: Um estoiro chinês

Conter os efeitos da bancarrota da Evergrande, a imobiliária mais endividada do mundo, e evitar que uma crise na China alastre ao sistema financeiro global, conforme ocorreu em 2008 com a falência do Lehman Brothers, é a maior emergência com que se confrontam, de momento, as autoridades de Pequim. Mas este cenário está já a causar o pânico a nível mundial.



A Evergrande comunicou esta quarta-feira ter chegado a acordo com investidores chineses para pagar 36 milhões de dólares em dividendos que vencem quinta-feira, não especificando, contudo, como liquidaria outros 83,5 milhões a pagamento no mesmo dia e 47,5 milhões devidos a 29 deste mês.



Apesar da garantia e de tecnicamente a falência só poder ser declarada após 30 dias de incumprimento, a bolsa de Xangai caiu 0,4% e a de Shenzhen 0,57%, depois de dois dias de feriado pelas celebrações da Festa de Outono, estando hoje encerrada a bolsa de Hong Kong que perdera 3,3% na segunda-feira para recuperar 0,5% na terça-feira.