EUA acusam Google de deter monopólio ilegal nos motores de busca e publicidade

O departamento de Justiça dos Estados Unidos avançou com uma acusação contra a Alphabet, dona da Google, por considerar que o maior motor de busca do mundo detém um monopólio ilegal neste segmento, "esmagando" as pretensões dos rivais, dando início a um dos maiores casos de concorrência na maior economia do mundo. A notícia está a ser avançada por vários órgãos do país, que citam oficiais da justiça norte-americanos.A Google controla 90% do mercado de motores de busca online nos Estados Unidos, beneficiando com quase todo o bolo da publicidade.Neste processo, que será entregue no tribunal federal de Washington, o departamento de Justiça acusa a gigante tecnológica de manter o monopólio ilegal nos motores de busca através de vários contratos comerciais exclusivos e outros acordos que impedem outras empresas da concorrência de crescer.Entre os acordos citados está o pagamento de milhares de milhões de dólares à Apple para colocar o motor de busca da Google como o padrão em todos os aparelhos da marca, incluindo os iPhones. Nos telemóveis com sistema operativo android, a Google será acusada de estabelecer acordos com os fabricantes de modo a darem a preferência do seu próprio motor de busca, em detrimento dos rivais.(Notícia em atualização)