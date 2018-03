Quem possui prédios comerciais, industriais e de serviços e não os conseguiu arrendar vai deixar de ter de devolver o IVA ao Fisco. A decisão, tomada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e relativa a uma empresa portuguesa, tem efeitos radioactivos, adianta o Jornal de Negócios.

O Tribunal decidiu que os proprietários vão deixar de ser penalizados em sede de IVA e podem pedir reembolsos quanto a pagamentos anteriores.

A posição do Tribunal de Justiça da União Europeia remonta a Fevereiro e refere-se à empresa Imofloresmira. Durante mais de dois anos, a empresa ficou com dois prédios vagos, mas o Fisco exigiu na mesma que parte do valor do IVA deduzido fosse devolvida. A empresa queixou-se às instâncias europeias, alegando que o facto de não ter conseguido inquilinos era alheio à sua vontade e levou o caso às instâncias europeias. A sociedade de investimentos imobiliários foi representada pela firma PLMJ.

Na decisão, lê-se: "a partir do momento em que a Administração Tributária aceitou, com base nos dados fornecidos por uma empresa, que lhe seja atribuída a qualidade de sujeito passivo, este estatuto já não pode, em princípio, ser lhe depois retirado com efeitos retroactivos devido à ocorrência ou não ocorrência de determinados acontecimentos, salvo em caso de fraude ou abuso".

A decisão faz com que possam ser interpostos pedidos de restituição de IVA pagos durante os últimos quatro anos.