Bananas, bacalhau e chá. Estes são três dos produtos que os britânicos vão ter de deixar de consumir se o Governo, o Parlamento e a União Europeia não conseguirem chegar a acordo para o Brexit. Sem este, os acordos comerciais com o resto do mundo perdem efeito e nenhum produto entra no país.

Cerca de 60% dos alimentos consumidos pelos britânicos são produzidos dentro do país, mas existem muitos produtos muito populares que vêm de fora. A secção dos frescos seria uma das mais afetadas. O Reino Unido importa a maioria da sua fruta e vegetais. Abacates, bananas e outras frutas tropicais desapareceriam das prateleiras. Devido à sazonalidade, os brócolos passariam a estar disponíveis apenas seis meses por ano, enquanto os tomates passariam a ser um alimento para dias de festa.

No talho, diminuiria a quantidade de carne de frango, vaca e porco disponível, sendo que a cada habitante passaria a corresponder entre 22 a 13 quilos anuais, ou seja aquilo que é produzido dentro do país. Cortes como os lombos e as pernas, tão populares nos talhos e supermercados, apresentariam-se na mesma proporção que cortes ou partes menos populares como os fígados ou as cabeças.

O famoso prato de fish and chips teria de sofrer uma atualização. Como o bacalhau fresco utilizado nesta iguaria vem da Noruega e da Islândia, este teria de ser substituído pelo produto que mais chega às redes dos pescadores: o marisco.

A cumprir-se a saída sem acordo, os copos e chávenas dos britânicos ficariam menos diversos. Primeiro, a tradição de tomar o chá das cinco iria desaparecer, visto que toda a matéria-prima vem de fora. O mesmo acontece com o café.



O que comeriam então os britânicos? Nos supermercados não iriam faltar as ervilhas, as cenouras, as beterrabas e as batatas. Para acompanhar carne de borrego, sendo o Reino Unido um dos maiores exportadores. E para beber os muitos milhões de litros de whisky a envelhecer na Escócia e a cerveja dos grandes campos de centeio.