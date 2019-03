A primeira-ministra, Theresa May, prometeu demitir-se se o acordo que negociou com Bruxelas fosse aprovado no parlamento britânico. A UE já marcou uma cimeira de líderes para 10 de abril.

Os deputados britânicos rejeitaram, esta sexta-feira, pela terceira vez o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. A votação foi rejeitada por 344 votos contra 286 e leva a uma saída sem acordo a 12 de abril, visto que a UE só aceitaria uma extensão do prazo caso o documento fosse aprovado. A decisão do parlamento britânico levou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, a marcar uma cimeira de líderes para 10 de abril.



Recorde-se que a primeira-ministra, Theresa May, prometeu demitir-se se o acordo que negociou com Bruxelas fosse aprovado no parlamento britânico e, hoje, antes da votação recordou que esta era "a última oportunidade para garantir o Brexit". Adotar o texto permitiria "evitar uma saída brutal dentro de duas semanas, evitar as eleições europeias, evitar um longo adiamento, que atrasaria ou anularia o Brexit", disse a chefe do governo minutos antes da votação.

O acordo de saída do Brexit, de 585 páginas, estabelece os termos da saída do Reino Unido da UE para que se faça de forma ordenada e estabelece um quadro jurídico quando os Tratados e a legislação da UE deixarem de se aplicar ao Reino Unido.

Inclui um protocolo para a Irlanda do Norte, um capítulo sobre os direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido e britânicos residentes na UE, um período de transição até ao final de dezembro de 2020 e o pagamento de uma compensação financeira pelo Reino Unido pelas obrigações assumidas enquanto membro da União Europeia, cujo valor o governo britânico estima ser entre 35 e 39 mil milhões de libras (40 a 45 mil milhões de euros).

O acordo foi anteriormente chumbado a 12 de março por 391 votos contra e 242 votos a favor, uma diferença de 149 votos, repetindo o chumbo de janeiro por 432 votos contra e 202 a favor, uma margem histórica de 230 votos.